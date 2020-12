Can Yaman torna con una nuova serie tv: quando esce e di cosa parla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Can Yaman è tra gli attori più amati dal pubblico dei fedelissimi di Canale 5, e non solo. Il noto volto delle serie tv, infatti, ha conquistato i telespettatori e le telespettatrici del piccolo schermo, che non smettono di seguirlo in ogni suo lavoro. Sembrerebbe che, per la gioia dei fan, stia per tornare con una nuova serie di produzione turca: ecco di cosa parla, quando va in onda e chi sono i protagonisti. Can Yaman torna in tv: quando esce la nuova serie tv? Mr. Wrong significa letteralmente “signor sbagliato”, ed è il titolo della nuova serie di cui Can Yaman è protagonista. L’attore turco è ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Canè tra gli attori più amati dal pubblico dei fedelissimi di Canale 5, e non solo. Il noto volto delletv, infatti, ha conquistato i telespettatori e le telespettatrici del piccolo schermo, che non smettono di seguirlo in ogni suo lavoro. Sembrerebbe che, per la gioia dei fan, stia perre con unadi produzione turca: ecco diva in onda e chi sono i protagonisti. Canin tv:latv? Mr. Wrong significa letteralmente “signor sbagliato”, ed è il titolo delladi cui Canè protagonista. L’attore turco è ...

fede_contarino : RT @Cinzy08_: Per la cronaca Özge Gürel ha un fandom italiano che la 'AMA' da prima di Dolunay, da prima di Can Yaman... Informatevi gente.… - LuciaFranzese10 : RT @CClub1989: Oggi abbiamo chiesto informazioni riguardo l'acquisto da parte di #Mediaset di #bayyanlis e la messa in onda ...eccovi qui l… - feritbeyx : Anch’io sono una palla, ma perché non sono tra le braccia di Can Yaman? - Katerina_Griega : RT @FiloColace: La metamorfosi di Can Yaman nel suo personaggio è diventato ormai il focus che gira intorno alla storyline. In Mr Wrong è s… - Katerina_Griega : RT @MarcusGiorgia: IL gruppo CAN YAMAN E OZGE GUREL FOREVER e' orgoglioso nel supportare la dizi piu' emozionante turca grazie Can grazie… -