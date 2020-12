U&D, Simona Ventura dice la sua sul cambio dello storico jingle (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da qualche giorno i fan di Uomini e donne non han potuto fare a meno di notare come lo storico jingle di Agostino Penna, che da sempre accompagna l’entrata in studio dei protagonisti del programma, è stato cambiato. Un cambiamento che a molti non è piaciuto, tanto che sul web, è apparso anche un sondaggio, dove gli utenti sono stati chiamati a dire la loro. Tra i tanti che sono intervenuti, anche Simona Ventura, la quale come la stragrande maggioranza dei telespettatori, sente la mancanza dello storico motivetto. Simona Ventura preferisce lo storico jingle di Uomini e donne Da quando è stato cambiato il jingle di Uomini e donne, sui social non si parla d’altro. Come noto infatti, lo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da qualche giorno i fan di Uomini e donne non han potuto fare a meno di notare come lodi Agostino Penna, che da sempre accompagna l’entrata in studio dei protagonisti del programma, è stato cambiato. Un cambiamento che a molti non è piaciuto, tanto che sul web, è apparso anche un sondaggio, dove gli utenti sono stati chiamati a dire la loro. Tra i tanti che sono intervenuti, anche, la quale come la stragrande maggioranza dei telespettatori, sente la mancanzamotivetto.preferisce lodi Uomini e donne Da quando è stato cambiato ildi Uomini e donne, sui social non si parla d’altro. Come noto infatti, lo ...

LegaSalvini : SE CONFERMATO SAREBBE CLAMOROSO. Tutti i nodi dell’insipienza di Conte vengono al pettine. - borghi_claudio : Nessun intervento a favore della riforma del MES da parte degli esponenti del M5S in audizione alla Camera. Da qui… - LegaSalvini : 'CONTE HA VIOLATO IL COPRIFUOCO' ED È SCONTRO - bbludbluu : @proff_a_raha_hi Ab to ultra pro max infinity hoti hy U were lucky ???? - incel_eater : @chvmicals non ho meme ma ho questo video del mio gatto, hope u feel better?? -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Simona U=U: la campagna con vip e artisti per la Giornata contro l'Aids Il Sole 24 ORE Ariano Irpino. Centro Sociale Cardito ospiterà l’U.O. Salute Mentale

Il trasferimento dell’Unità Operativa si è reso necessario in relazione alla necessità di ampliare il Pronto Soccorso di Ariano Irpino, con l’inclusione dei locali che attualmente ospitano l’UOSM, al ...

I dinosauri di Jurassic World ma non solo: ecco tutte le uscite della settimana

Fast & Furious, ecco il binge watch definitivo su Netflix per alleviare l'attesa del nono capitolo. I primi sette capitoli sono disponibili in streami ...

Il trasferimento dell’Unità Operativa si è reso necessario in relazione alla necessità di ampliare il Pronto Soccorso di Ariano Irpino, con l’inclusione dei locali che attualmente ospitano l’UOSM, al ...Fast & Furious, ecco il binge watch definitivo su Netflix per alleviare l'attesa del nono capitolo. I primi sette capitoli sono disponibili in streami ...