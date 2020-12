The Game Awards 2020 lancerà anche demo gratis di nuovi giochi da provare

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Theè l'evento tanto atteso nel mondo del gaming che corona la fine di un altro anno ricco di. Non si tratta solo di assistere alle nomination e alle interviste tuttavia, dato chequest'anno i giocatori saranno in grado didiinediti. Su Twitter, il fondatore e conduttore dei The, Geoff Keighley, ha scritto che lo spettacolo sarebbe tornato con la sua "spinta in avanti per portarti più cose danello show". Durante i Thedello scorso anno, questeerano disponibili solo su PC tramite Steam, e non è chiaro se sia cosìquest'anno. L'evento di quest'anno presenterà ...