Nuovo Dpcm | ciascuno ha le proprie idee | e la riunione tra Speranza ed i capigruppo traccia il solco

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In realtà, dietro un governo composto da una maggioranza seriamente affetta da ‘annuncismo’ (benché venga poi realizzato un decimo di quanto anticipato), persiste una sorta di continuo ‘moto contrario’ rispetto alle linee scandite ufficialmente dal governo, tale a volte da far tremare le pur forti pareti, in questo caso di Palazzo Madama. L’ennesimo banco di prova, l’imminenteil quale, altro non è che frutto della durissima mediazione tra quanti propensi a concedere delle aperture, e gli integralisti invece arroccati sulle loro convinzioni.deluso dalle contrapposizioni, alza anche lui la voce A riprova di un clima non certo idilliaco, riferiscono fonti interne, l’ennesima, furiosa lite verbale, che oggi in Senato ha visto protagonisti i ministrie D’Incà, ed i...