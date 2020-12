Morto l’ex presidente francese | la volta in cui fu presente a Martina Franca Valery Giscard d' Estaing presiedette un simposio europeo

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Èd’della Francia aveva 94 anni. Lutto per la comunitàe per la politica internazionale perchéè da considerarsi uno dei protagonisti assoluti. Ildella Francia fu in Puglia, una. Nel 2003. Diciassette anni fa asi svolse una sessione sul trattato. Riguardava i Comuni e le Regioni d’Europa. Fu presieduta appunto daldella Francia,d’, a sinistra nella foto tratta da Cronache martinesi. Si riconosce, al centro,...