Milan | riecco Bennacer | l’algerino punta la Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha recuperato dall’infortunio accusato la scorsa settimana. Il centrocampista algerino deldovrebbe tornare titolare contro laRecupero lampo per Ismael. Il regista algerino potrebbe essere disponibile domani in Europa League contro il Celtic, dopo aver saltato la sfida di campionato con la Fiorentina. Difficilmente però l’ex Empoli verrà rischiato da Pioli, conche dovrebbe ritrovare così una maglia da titolare a partire dalla gara di domenica in Serie A nella trasferta contro la. Leggi su Calcionews24.com