Milan, Ibrahimovic: venerdì il test chiave per tentare il recupero lampo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ibrahimovic ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sta accelerando il proprio recupero così da essere in campo contro la Sampdoria nel prossimo turno di campionato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MilanNEWS24 Contro la Fiorentina i rossoneri hanno dimostrato di essere squadra anche senza di lui, ad ogni modo la Sampdoria sarà un avversario ostico, avere Ibra a disposizione sarebbe sicuramente una garanzia in più. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria,ildecisivo Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, Zlatansta accelerando il propriocosì da essere in campo contro la Sampdoria nel prossimo turno di campionato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24 Contro la Fiorentina i rossoneri hanno dimostrato di essere squadra anche senza di lui, ad ogni modo la Sampdoria sarà un avversario ostico, avere Ibra a disposizione sarebbe sicuramente una garanzia in più. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Ibrahimovic e #Leao continuano a lavorare in modo personalizzato, stanno meglio. Ieri controllo di routine per lo svedese #Milan - OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - SkySport : 'IBRAHIMOVIC si infila e la mette all'angolino?' ? Al 20' Milan in vantaggio: gran pallone di Theo Hernandez dalla… - MilanWorldForum : Milan: le condizioni di Ibra e Bennacer. Ecco quando possono tornare -) - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Pioli frena, ma #Ibrahimovic brucia le tappe. Recupero da record, e non è la prima volta... #Milan -