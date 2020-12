L'Australian Open slitta ancora, si giocherà l'8 febbraio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MELBOURNE - L' Australian Open slitta ancora. Come riportano i quotidiani The Age e Sydney Morning Herald , che hanno visionato una lettera mandata ai giocatori dal direttore del torneo Craig Tiley , ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MELBOURNE - L'. Come riportano i quotidiani The Age e Sydney Morning Herald , che hanno visionato una lettera mandata ai giocatori dal direttore del torneo Craig Tiley , ...

