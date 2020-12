LiveSicilia : FC Messina, Rigoli: “Possiamo fare di più” - giallorossiME : Ieri, con grande tristezza, gli argentini del #Messina hanno ricordato #DiegoArmandoMaradona. Malgrado lo stato d'a… - ilsignorcosmo : RT @giallorossiME: Il #Messina ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Despar Stadium. Con l'avvicinamento della ripresa del campiona… - MassimoMastron3 : RT @giallorossiME: Il #Messina ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Despar Stadium. Con l'avvicinamento della ripresa del campiona… - giallorossiME : Il #Messina ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Despar Stadium. Con l'avvicinamento della ripresa del cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Rigoli

GoalSicilia.it

Il tecnico della squadra giallorossa, Pino Rigoli: "Sono soddisfatto del lavoro svolto ma ancora c'è tanto da fare" ...Sarà uno stop più lungo del previsto per il FC Messina, che non tornerà in campo nemmeno nel prossimo week-end. Slitta infatti al 13 dicembre il match casalingo con il Marina di Ragusa, in virtù del r ...