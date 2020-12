Cosa c’è tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Signorini: “Qualcosa a cui non siamo abituati…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, dopo averne parlato anche nell’ultima puntata in diretta, ha affrontato l’argomento anche nell’ultimo appuntamento di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il loro rapporto secondo Signorini Cosa c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il rapporto tracontinua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso, dopo averne parlato anche nell’ultima puntata in diretta, ha affrontato l’argomento anche nell’ultimo appuntamento di Casa Chi, il format web di Chi Magazine.: il loro rapporto secondoc’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

