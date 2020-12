Controlli economici anticovid: in Maremma multe e chiusure di negozi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Controlli economici anticovid in tutta la Maremma. Ad Orbetello è stato multato un uomo trovato senza valida giustificazione fuori residenza e, per giunta, con stupefacenti. A Follonica scatta la chiusura per un negozio che irregolarmente vendeva prodotti vietati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 dicembre 2020)in tutta la. Ad Orbetello è stato multato un uomo trovato senza valida giustificazione fuori residenza e, per giunta, con stupefacenti. A Follonica scatta la chiusura per uno che irregolarmente vendeva prodotti vietati

Intervento della Guardia di Finanza nei confronti di un giovane che camminava per il centro di Orbetello. Per lui due sanzioni ...

Ristoranti chiusi a Natale, l'ennesima mazzata: "Perdite economiche enormi, saremmo i posti più sicuri"

PORDENONE - Ormai sembra scritto, anche se manca ancora la bozza del Dpcm che regolerà anche le attività economiche durante il periodo natalizio. La linea del governo è ...

Intervento della Guardia di Finanza nei confronti di un giovane che camminava per il centro di Orbetello. Per lui due sanzioni ...PORDENONE - Ormai sembra scritto, anche se manca ancora la bozza del Dpcm che regolerà anche le attività economiche durante il periodo natalizio. La linea del governo è ...