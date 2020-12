Brunini (Sea): cassa integrazione prorogata e ristori per Linate e Malpensa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Rimbalza dalla Commissione consiliare Partecipate del Comune di Milano la situazione che riguarda gli aeroporti di Linate e Malpensa, messa a fuoco da Armando Brunini, Amministratore delegato di Sea nel corso di un’audizione in cui ha ribadito le azioni necessarie a salvaguardare le risorse dei due scali milanesi e porre le premesse per il rilancio post-Covid. Oltre alla richiesta di prosecuzione della cassa integrazione, che scadrà a marzo 2021, c’è il capitolo dei ristori per le perdite subite nel 2020. Nella sua relazione, Brunini ha sottolineato che ci saranno grosse perdite a fine anno, essendo rimasti aperti nei mesi più difficili per svolgere un servizio pubblico, gravato di costi Covid avendo dovuto applicare i protocolli sanitari. “Pensiamo di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Rimbalza dalla Commissione consiliare Partecipate del Comune di Milano la situazione che riguarda gli aeroporti di, messa a fuoco da Armando, Amministratore delegato di Sea nel corso di un’audizione in cui ha ribadito le azioni necessarie a salvaguardare le risorse dei due scali milanesi e porre le premesse per il rilancio post-Covid. Oltre alla richiesta di prosecuzione della, che scadrà a marzo 2021, c’è il capitolo deiper le perdite subite nel 2020. Nella sua relazione,ha sottolineato che ci saranno grosse perdite a fine anno, essendo rimasti aperti nei mesi più difficili per svolgere un servizio pubblico, gravato di costi Covid avendo dovuto applicare i protocolli sanitari. “Pensiamo di ...

Il traffico aereo a Milano è fermo, Sea: “La ripresa nel 2023”

Secondo Armando Brunini, ad della Sea, il traffico aereo a Milano non riprenderà a pieno regime prima del 2023 se non nel 2025. Servono aiuti del Governo.

