Belén Rodriguez e Iannone: è successo davvero, ‘incredulità’ per quel gesto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Belen Rodriguez e Iannone: è successo davvero. Un commento dell’ex della showgirl sotto una foto postata da lei. Gli utenti di Instagram sono increduli! Belén Rodriguez è forse la showgirl più rinomata del gossip. Argentina, bellissima, con i suoi amori passionali fornisce campo fertile ai pettegolezzi. Attualmente ha da poco reso nota la sua relazione con Antonino Spinalbese, il suo hair stylist. La scintilla tra i due sarebbe scoccata a Ibiza, lo scorso agosto. Lei era ancora ferita a seguito della fine del matrimonio con Stefano De Martino, già in seconda battuta. E’ un alto però l’ex che si fa avanti stavolta, commentando una sua foto su Instagram. Si tratta di Andrea Iannone, e il suo intervento non è passato inosservato agli utenti. Anzi! Li ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Belen: è. Un commento dell’ex della showgirl sotto una foto postata da lei. Gli utenti di Instagram sono increduli!è forse la showgirl più rinomata del gossip. Argentina, bellissima, con i suoi amori passionali fornisce campo fertile ai pettegolezzi. Attualmente ha da poco reso nota la sua relazione con Antonino Spinalbese, il suo hair stylist. La scintilla tra i due sarebbe scoccata a Ibiza, lo scorso agosto. Lei era ancora ferita a seguito della fine del matrimonio con Stefano De Martino, già in seconda battuta. E’ un alto però l’ex che si fa avanti stavolta, commentando una sua foto su Instagram. Si tratta di Andrea, e il suo intervento non è passato inosservato agli utenti. Anzi! Li ...

