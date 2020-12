Aeronautica | morto il generale Pauselli | nel ’91 partecipò all’operazione “Locusta” in Iraq

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E’a 65 anni nell’ospedale di Città di Castello (Perugia) per complicazioni legate al coronavirus ildell’militare Walter. Nel 1991era stato tra i piloti super-selezionati che vennero incaricati di partecipare‘Locusta’ il nome in codice dato alla partecipazione dell’Militare alla Guerra del Golfo. (segue dopo la foto) Walter, che pilotò uno degli 8 cacciabombardieri multiruolo Tornado inviati nella base di Al-Dhafra nell’ambito missione multinazionale Desert Shield per liberare il Kuwait dall’invasione irachena, non ha mai avuto un atteggiamento da ‘top gun’. “non amava vantarsi di ciò che aveva compiuto in servizio. Al contrario – dice all’Adnkronos la sorella, ...