3 attività invernali diverse dal solito sci

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ma chi l’ha detto che esiste solo lo sci di discesa? Molte persone sono andate nel panico alla notizia che gli impianti di risalita per lo sci di discesa potrebbero restare chiusi fino a gennaio del prossimo anno per colpa nella recente situazione sanitaria. Tuttavia, non c’è bisogno di cancellare le vacanzesulla neve poiché ci sono tantissime altreda poter praticare in montagna, come quelle elencate di seguito in questa breve lista. Lo slittino Andare in slittino è un’esperienza che non può mancare durante le vacanze. Si può prendere a noleggio una slitta tradizionale in legno oppure utilizzare un classico bob in plastica. In entrambi i casi, scivolare sulla neve fresca e sentire il vento in faccia davvero emozionante a tutte le età. Infatti, lo slittino è adatto a tutta ...