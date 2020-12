Tennis | Felix Auger-Aliassime | “In futuro voglio vincere uno Slam Il doppio mi aiuta a migliorare”

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha rimandato ancora di un anno la conquista del suo primo titolo ATP. Il giovaneta canadese ha giocato già sei finali in carriera, ma non è mai riuscito a vincerne una. Anche in questa stagione sono state tre le finali raggiunte, ma l’attuale numero 21 della classifica mondiale ha sempre perso. Il nativo di Montreal, però, reputa il suo 2020 comunque positivo, come traspare dall’intervista a We Are: “È stato molto positivo in termini di risultati. Ho raggiunto la finale a Marsiglia, Rotterdam e Colonia. Ho anche ottenuto il miglior risultato in un Grande, con l’ottavo agli US Open”. Una stagione che ha visto il canadese scendere in campo molte volte anche in. Una scelta sicuramente atipica per un giocatore dalla sua ...