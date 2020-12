Sport in tv oggi (martedì 1 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, martedì 1 dicembre, saranno di scena diversi Sport: il calcio, il volley ed il volley femminile, tutti con la Champions League, il basket ed il basket femminile con l’Eurolega, il calcio femminile con le qualificazioni agli Europei del 2022. Sport IN TV MARTEDI’ 1 dicembre: orari E programma completo 16.00 Volley, Champions League: Trento-Lokomotiv Novosibirsk – EuroVolley TV 17.00 Basket femminile, Eurolega: Ekaterinburg-Schio – fiba.basketball/euroleaguewomen 17:15 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: Danimarca-Italia – Rai2, RaiPlay 17.30 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Busto Arsizio ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Coronavirus ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed, saranno di scena diversi: il calcio, il volley ed il volley femminile, tutti con la Champions League, il basket ed il basket femminile con l’Eurolega, il calcio femminile con le qualificazioni agli Europei del 2022.IN TV MARTEDI’ 116.00 Volley, Champions League: Trento-Lokomotiv Novosibirsk – EuroVolley TV 17.00 Basket femminile, Eurolega: Ekaterinburg-Schio – fiba.basketball/euroleaguewomen 17:15 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: Danimarca-Italia – Rai2, RaiPlay 17.30 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Busto Arsizio ...

