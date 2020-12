Shakhtar-Real Madrid 2-0 | vittoria per i padroni di casa

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nella quinta giornata di Champions giocata questa sera a Kiev all’ Olimpiyskiy Stadium il matchha visto ididominare il secondo tempo terminando la partita per 2-0. Losi trova ora in seconda posizione con 7 punti a pari merito con il. Come si è svolta la partita? Primo tempo La partita si apre con unagguerrito che già al 5’ sfiora il primo gol della partita con Asensio che riceve un fantastico passaggio e tira da distanza ravvicinata mandando però la palla contro il palo sinistro: uno splendido gol mancato. La partita prosegue con un gioco equilibrato tra le due squadre ma con azioni d’accatto e tiri in porta ...

Il Real come non si era mai visto prima perde anche la gara di ritorno contro lo Shakhtar. Per Zidane resta la sfida importante contro il Borussia che deve vincere se non vuole scendere per la prima ...Darmian e Lukaku abbattono il Borussia Moenchengladbach e permettono all’Inter di restare in corsa grazie anche alla vittoria clamorosa dello Shakhtar contro il Real Madrid, che manda in ...