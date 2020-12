Salvini: romani risponderanno a Raggi ad aprile (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Un sindaco che ha perso quattro anni e mezzo dovrebbe chiedere scusa ai romani e cambiare mestiere. Con tutto il rispetto, a un sindaco che lavora da quattro anni e mezzo e ancora dice faremo le bonifiche, parlando sempre al futuro, la risposta gliela daranno i romani ad aprile, non gliela deve dare Salvini”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il sopralluogo a Centocelle a Roma rispondendo alla sindaca Virginia Raggi secondo la quale a differenza della Giunta da lei guidata, il centrodestra in passato ha aperto i campi rom. Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Un sindaco che ha perso quattro anni e mezzo dovrebbe chiedere scusa aie cambiare mestiere. Con tutto il rispetto, a un sindaco che lavora da quattro anni e mezzo e ancora dice faremo le bonifiche, parlando sempre al futuro, la risposta gliela daranno iad, non gliela deve dare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, durante il sopralluogo a Centocelle a Roma rispondendo alla sindaca Virginiasecondo la quale a differenza della Giunta da lei guidata, il centrodestra in passato ha aperto i campi rom.

Cristiano Romani nuovo segretario cittadino della Lega a Manfredonia. "In prima linea per la rinascita della città"

Segretari Lega: Romani a Manfredonia e Di Iorio a Torremaggiore

