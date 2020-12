Prepariamoci | ci sarà davvero Mentana | indiscreto in diretta sul Dpcm | altro che Natale sobrio | questo è un lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Enricoha aperto il Tg La7 di martedì 1 dicembre con le ultime indiscrezioni riguardante il nuovoche verrà firmato da Giuseppe Conte per regolare le festività die Capodanno. “Il governo ha preannunciato la linea dura, quindi scordiamoci tutta una serie di cose a cui siamo abituati”, ha esorditoche poi ha aggiunto: “Ciun coprifuoco dalle 22 fino all'alba per tutto il periodo che va dal 21 dicembre all'epifania”. Inoltre, salvo sorprese dell'ultima ora, non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni: “I ricongiungimenti saranno molto ristretti e riguarderanno quasi esclusivamente ciò che permetterà agli anziani di non essere soli”. Tutto si deciderà domani, dopo la discussione in Parlamento e il confronto con le Regioni: dal 4 dicembre ...