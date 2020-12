Parte la corsa al tampone. Dalle farmacie ai privati, per alcuni è già “tutto esaurito” (Di martedì 1 dicembre 2020) Se da un lato, come riferito dal Sole24Ore, si ricorre al privato per accelerare i tempi, le attese del pubblico sono troppo lunghe, dall’altro, in vista dell’arrivo delle vacanze natalizie, anche il privato inizia a risultare saturo. Come accade in Lombardia, ad esempio, dove “se si ha l’esigenza di avere informazioni sul proprio stato di salute, per motivi personali o professionali, solo il privato in questo momento può dare la certezza di un responso rapido e senza lunghe file al pronto soccorso”. O come accade a Roma, dove anche con il privato iniziano a venire a galle le prime difficoltà nel soddisfare le richieste. Insomma, task force, esperti su esperti, ondate di tecnici, tutti chiamati a raccolta dal governo, dove la punta di diamante viene rappresentata dall’onnipresente commissario Arcuri. E poi il risultato? Questo. Del resto sarebbe dovuto essere prevedibile e licito ... Leggi su ilparagone (Di martedì 1 dicembre 2020) Se da un lato, come riferito dal Sole24Ore, si ricorre al privato per accelerare i tempi, le attese del pubblico sono troppo lunghe, dall’altro, in vista dell’arrivo delle vacanze natalizie, anche il privato inizia a risultare saturo. Come accade in Lombardia, ad esempio, dove “se si ha l’esigenza di avere informazioni sul proprio stato di salute, per motivi personali o professionali, solo il privato in questo momento può dare la certezza di un responso rapido e senza lunghe file al pronto soccorso”. O come accade a Roma, dove anche con il privato iniziano a venire a galle le prime difficoltà nel soddisfare le richieste. Insomma, task force, esperti su esperti, ondate di tecnici, tutti chiamati a raccolta dal governo, dove la punta di diamante viene rappresentata dall’onnipresente commissario Arcuri. E poi il risultato? Questo. Del resto sarebbe dovuto essere prevedibile e licito ...

