Maradona, indagato il medico dell'ex calciatore: è omicidio colposo

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della morte dell'ex fenomeno del Napoli Diego Armando Maradona. Si indaga sul medico del giocatore.

Diego Armando Maradona ad inizio novembre fu operato alla testa a causa di un ematoma tra cranio e tessuto cerebrale, intervento che la famiglia del calciatore avrebbe preferito evitare o quanto meno di rimandare, scelta non condivisa da medico e paziente. A pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno si è poi spenta l'ex stella del Napoli. Le ricostruzioni dei maggiori quotidiani argentini parlano di un arresto cardio circolatorio, avvenuto nella sua casa di Tigre in Argentina, qualche giorno dopo un operazione alla testa. Proprio oggi però sono emerse nuove informazioni riguardo ...

