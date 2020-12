Kroos: “Ci manca la fortuna, loro hanno segnato al primo tiro” (Di martedì 1 dicembre 2020) Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, dopo la sconfitta in Champions League ha parlato ai microfoni di Movistar+. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sconfitta? E ‘difficile così, perché abbiamo giocato un buon primo tempo. Abbiamo controllato tutto creando buone occasioni. Dobbiamo segnare, alla fine nel loro primo gol noi abbiamo aiutato molto. Non abbiamo iniziato male la partita, ma è un po’ quello che succede in questa stagione. Dobbiamo segnare prima, perché nelle partite che abbiamo segnato per primi abbiamo avuto un’altra fiducia nella partita. Se segna per primo l’avversario ci costa tutto di più. manca la fortuna, noi non abbiamo segnato e loro hanno segnato al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Toni, centrocampista del Real Madrid, dopo la sconfitta in Champions League ha parlato ai microfoni di Movistar+. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sconfitta? E ‘difficile così, perché abbiamo giocato un buontempo. Abbiamo controllato tutto creando buone occasioni. Dobbiamo segnare, alla fine nelgol noi abbiamo aiutato molto. Non abbiamo iniziato male la partita, ma è un po’ quello che succede in questa stagione. Dobbiamo segnare prima, perché nelle partite che abbiamoper primi abbiamo avuto un’altra fiducia nella partita. Se segna perl’avversario ci costa tutto di più.la, noi non abbiamoal ...

