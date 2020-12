Inter, due motivi perché Hakimi non farà la fine di Eriksen (Di martedì 1 dicembre 2020) Inter, Hakimi destinato alla panchina anche contro il Borussia Moenchengladdbach: due motivi perché non diventarà un nuovo ‘caso Eriksen’ Achraf Hakimi è stato il botto di calciomercato dell’Inter in estate. Arrivato dal Real Madrid per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, l’esterno ispano-marocchino è stato accolto da top player ma fiinora il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020)destinato alla panchina anche contro il Borussia Moenchengladdbach: duenon diventarà un nuovo ‘caso’ Achrafè stato il botto di calciomercato dell’in estate. Arrivato dal Real Madrid per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, l’esterno ispano-marocchino è stato accolto da top player ma fiinora il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo al Mapei Stadium, siamo avanti di due gol!?? #SassuoloInter 0?-2? ?? #Sanchez 4'… - stebellentani : non siamo nemmeno scesi in campo. ora l'@Inter ha due possibilità: cacciare subito l'allenatore, con 3 mesi di rita… - Inter : ?? | INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo a San Siro... #InterReal 0?-1? #FORZAINTER… - riddick1979 : @luisellafiore Per passare il turno l'Inter deve fare 6 punti nelle ultime due partite e: Il Real le vince entramb… - FdLCSMBRN : RT @Nicol35807036: ??? Milan-Inter 1991-92, spettacolare coreografia su due anelli della Sud, con il Duomo e lo striscione 'Milano è solo ro… -