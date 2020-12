Halo Infinite non avrà una modalità Battle Royale (Di martedì 1 dicembre 2020) , ha confermato 343 Industries. Le voci avevano suggerito che il nuovo capitolo avrebbe introdotto la modalità. Ulteriori speculazioni suggerivano che Halo Infinite sarebbe stato lanciato anche in quattro capitoli tra il 2021 e il 2031 e che il gioco sarebbe stato supportato da due titoli spin-off per colmare il divario tra le uscite. Tuttavia, il community director di Halo Brian Jarrard si è rapidamente mosso per smentire sia la Battle Royale sia gli altri rumor. Jarrard ha dichiarato che le recenti voci su Halo Infinite erano "infondate". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) , ha confermato 343 Industries. Le voci avevano suggerito che il nuovo capitolo avrebbe introdotto la. Ulteriori speculazioni suggerivano chesarebbe stato lanciato anche in quattro capitoli tra il 2021 e il 2031 e che il gioco sarebbe stato supportato da due titoli spin-off per colmare il divario tra le uscite. Tuttavia, il community director diBrian Jarrard si è rapidamente mosso per smentire sia lasia gli altri rumor. Jarrard ha dichiarato che le recenti voci suerano "infondate". Leggi altro...

Eurogamer_it : Niente modalità Battle Royale per #HaloInfinite. - Asgard_Hydra : Halo Infinite, 343 critica i rumor e promette novità: la strada 'non è stata facile' - Asgard_Hydra : Halo Infinite: battle royale e spin-off in arrivo? 343 Industries smentisce - Eurogamer_it : Un nuovo video dedicato alla realizzazione dell'audio di #HaloInfinite. -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite HTTP/1.1 Server Too Busy