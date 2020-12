Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci:”sappiamo le voci che girano nel nostro giro” (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata tutta pepe quella di ieri al Grande Fratello Vip 5, che ha visto lo scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Scontro nato da alcune affermazioni fatte dalla Gregoraci sul conto della Salemi e sulla bomba che ha sganciato ieri sera, in diretta, Patrizia De Blanck. Proprio ieri, dopo la puntata serale che ha visto un altro battibecco tra l’influencer power e la showgirl calabrese, Giulia Salemi si sarebbe sfogata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Dallo sfogo sarebbe emerso che la Salemi conoscerebbe tanti piccolo segretucci della Gregoraci, ma che non vorrebbe rivelare per rispetto nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. E ... Leggi su trendit (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata tutta pepe quella di ieri alVip 5, che ha visto lo straed. Snato da alcune affermazioni fatte dallasul conto dellae sulla bomba che ha sganciato ieri sera, in diretta, Patrizia De Blanck. Proprio ieri, dopo la puntata serale che ha visto un altro battibecco tra l’influencer power e la showgirl calabrese,si sarebbe sfogata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Dallo sfogo sarebbe emerso che laconoscerebbe tanti piccolo segretucci della, ma che non vorrebbe rivelare per rispetto nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. E ...

