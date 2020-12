Ferlaino choc: “Se Pessotto avesse giocato a Napoli, non avrebbe tentato il suicidio” (Di martedì 1 dicembre 2020) Corrado Ferlaino, ex presidente ai tempi di Diego Armando Maradona, ha replicato a Cabrini riferendosi ad un episodio in particolare La scomparsa di Diego Armando Maradona ha innalzato anche i toni con numerose polemiche che sono partite anche da ex calciatori. L’ex giocatore bianconero, Antonio Cabrini, aveva svelato nelle scorse ore che “El Pibe de L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020) Corrado, ex presidente ai tempi di Diego Armando Maradona, ha replicato a Cabrini riferendosi ad un episodio in particolare La scomparsa di Diego Armando Maradona ha innalzato anche i toni con numerose polemiche che sono partite anche da ex calciatori. L’exre bianconero, Antonio Cabrini, aveva svelato nelle scorse ore che “El Pibe de L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaStampa : Maradona, replica choc di Ferlaino a Cabrini: “Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio” - zazoomblog : Maradona replica choc di Ferlaino a Cabrini: Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio - #Maradona… - zazoomblog : Maradona replica choc di Ferlaino a Cabrini: Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio - #Maradona… - infoitsport : Ferlaino choc: «Se Pessotto avesse giocato a Napoli non avrebbe tentato il suicidio» - Alberto_Today : Ferlaino choc: «Se Pessotto avesse giocato a Napoli non avrebbe tentato il suicidio» -