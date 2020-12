Elisabetta Gregoraci attacca Giulia Salemi che replica: “Sai quante cose mi hanno detto su di te?” (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono tornate a scontrarsi al Grande Fratello Vip con la prima che ha dato sostanzialmente dell’accattona alla seconda, accusandola di aver chiesto a Flavio Briatore ‘cene’ e ‘inviti’ durante le sue vacanze in Sardegna. Giulia Salemi ha smentito ed ha attaccato Elisabetta Gregoraci accusandola di aver fatto delle face che alludevano ad altro e ricordandole che “Sai quante cose mi hanno detto di te?”. “Amore ma ti prego, Eli io vado in vacanza in Sardegna da cinque anni! Ci può stare la volta X che mi ospiti. Amore stai generalizzando, amore, stiamo generalizzando. Non mi dire ‘Dai Giulia’, perché io ... Leggi su biccy (Di martedì 1 dicembre 2020)sono tornate a scontrarsi al Grande Fratello Vip con la prima che ha dato sostanzialmente dell’accattona alla seconda, accusandola di aver chiesto a Flavio Briatore ‘cene’ e ‘inviti’ durante le sue vacanze in Sardegna.ha smentito ed hatoaccusandola di aver fatto delle face che alludevano ad altro e ricordandole chemidi te?”. “Amore ma ti prego, Eli io vado in vacanza in Sardegna da cinque anni! Ci può stare la volta X che mi ospiti. Amore stai generalizzando, amore, stiamo generalizzando. Non mi dire ‘Dai’, perché io ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - n_fausta : RT @ImRadioactive__: Io vorrei ricordare ad Elisabetta Gregoraci, la quale accusa Giulia Salemi di farsi pagare cene e vacanze, che lei a 2… - Valenti66709391 : RT @LuisaRaspa: Dedicato alla pezzente Elisabetta Gregoraci #iostocongiulia #gfvip - LuisaRaspa : Dedicato alla pezzente Elisabetta Gregoraci #iostocongiulia #gfvip - peakyloushelby : RT @Cohen61081141: Ecco come si deve ridurre una persona dopo essersi beccata insinuazioni e accuse pesantissime. Elisabetta Gregoraci non… -