Daydreamer: grandi novità certe per la programmazione di gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) Daydreamer: continuano le novità per quanto riguarda la nuova programmazione della soap tra dicembre e gennaio. Ecco le ultime. Daydreamer in onda in prima serata da metà gennaio Non si sa ancora con certezza assoluta (ma quasi), se la storia d’amore tra Can e Sanem tornerà a farci compagnia nel “daytime” tra lunedì e venerdì nel periodo natalizio (dal 21 dicembre al 16 gennaio dalle 14.45 alle 16.10 come quest’estate). Si parla anche di film di Natale al posto di “Uomini e Donne” … Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia su cui non ci sono dubbi: la soap sarà di nuovo trasmessa in prima serata, annunciano alcuni siti web! Il palinsesto di Canale 5 la prevede tutti i giovedì sera a partire dal 14 gennaio dalle 21: 30. Quanto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 dicembre 2020): continuano leper quanto riguarda la nuovadella soap tra dicembre e. Ecco le ultime.in onda in prima serata da metàNon si sa ancora conzza assoluta (ma quasi), se la storia d’amore tra Can e Sanem tornerà a farci compagnia nel “daytime” tra lunedì e venerdì nel periodo natalizio (dal 21 dicembre al 16dalle 14.45 alle 16.10 come quest’estate). Si parla anche di film di Natale al posto di “Uomini e Donne” … Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia su cui non ci sono dubbi: la soap sarà di nuovo trasmessa in prima serata, annunciano alcuni siti web! Il palinsesto di Canale 5 la prevede tutti i giovedì sera a partire dal 14dalle 21: 30. Quanto ...

