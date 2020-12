Covid 19 a San Giorgio a Cremano: buoni ai più bisognosi per acquisti natalizi (Di martedì 1 dicembre 2020) Comune di San Giorgio a Cremano: fondo di 175mila euro per gli acquisti natalizi da spendere nei negozi della città vesuviana. Partita l’installazione delle luminarie natalizie. Il Comune di San Giorgio a Cremano introduce aiuti concreti per commercianti e cittadini fortemente penalizzati dalla crisi legata al Covid 19. Tra le misure previste, buoni alimentari per Leggi su 2anews (Di martedì 1 dicembre 2020) Comune di San: fondo di 175mila euro per glida spendere nei negozi della città vesuviana. Partita l’installazione delle luminariee. Il Comune di Sanintroduce aiuti concreti per commercianti e cittadini fortemente penalizzati dalla crisi legata al19. Tra le misure previste,alimentari per

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - laura_pizz : RT @Tg3web: Nonostante l'emergenza Covid, il centro Maria Letizia Verga dell'ospedale San Gerardo di Monza - per la cura delle leucemie e d… - NTR24 : ‘San Pio’, i ricoverati positivi sono 106: sette i dimessi. Al ‘Fatebenefratelli’ un decesso per covid… - Annathelion : RT @Miti_Vigliero: Come la tenda triage, turba lo spirito festeggiante natalizio #vatuttobenissimo (lasciarlo in previsione del 'qualche sa… - Miti_Vigliero : RT @Miti_Vigliero: Come la tenda triage, turba lo spirito festeggiante natalizio #vatuttobenissimo (lasciarlo in previsione del 'qualche sa… -