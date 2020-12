C’è un’interrogazione parlamentare sul libero accesso ai dati dell’epidemia (Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre un gruppo trasversale di deputati degli intergruppi intelligenza artificiale e innovazione presentava alla Camera un emendamento alla legge di bilancio per richiedere l’apertura dei dati sulla pandemia di Covid-19 in Italia, nell’altro ramo del nostro parlamento 25 senatori del Movimento 5 stelle hanno presentato un’interrogazione parlamentare in tal senso. Datata 26 novembre, quest’atto ha l’obiettivo di chiedere espressamente al governo “quali iniziative intenda prendere per muoversi celermente nella direzione della trasparenza” per “rendere libero e semplice l’accesso ai dati sul Covid-19, comune per comune” ha dichiarato in un comunicato stampa la senatrice Maria Laura Mantovani, prima firmataria. “I dati relativi all’epidemiologia del coronavirus e a tutti ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre un gruppo trasversale di deputati degli intergruppi intelligenza artificiale e innovazione presentava alla Camera un emendamento alla legge di bilancio per richiedere l’apertura deisulla pandemia di Covid-19 in Italia, nell’altro ramo del nostro parlamento 25 senatori del Movimento 5 stelle hanno presentatoin tal senso. Datata 26 novembre, quest’atto ha l’obiettivo di chiedere espressamente al governo “quali iniziative intenda prendere per muoversi celermente nella direzione della trasparenza” per “renderee semplice l’aisul Covid-19, comune per comune” ha dichiarato in un comunicato stampa la senatrice Maria Laura Mantovani, prima firmataria. “Irelativi all’epidemiologia del coronavirus e a tutti ...

