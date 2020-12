Auto elettriche - L'Europa introdurrà standard più severi per le batterie (Di martedì 1 dicembre 2020) Non solo limiti più severi alle emissioni delle Auto, ma anche batterie più pulite. Il Green Deal non fa sconti all'elettrico e, nella transizione verso una mobilità sempre più ricaricabile, l'Ue punta a introdurre nuovi standard per la produzione di accumulatori, nell'ambito delle iniziative volte a raggiungere gli obiettivi climatici: lo ha annunciato il commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius. L'Europa sarà il secondo mercato europeo. Il numero delle batterie immesse sul mercato comunitario, così come la loro importanza, potranno solo crescere nei prossimi anni ha detto Sinkevicius -. La loro ecosostenibilità non dovrebbe essere trascurata ha aggiunto il commissario. Secondo le previsioni di Bruxelles, l'Europa diventerà il secondo mercato al ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 dicembre 2020) Non solo limiti piùalle emissioni delle, ma anchepiù pulite. Il Green Deal non fa sconti all'elettrico e, nella transizione verso una mobilità sempre più ricaricabile, l'Ue punta a introdurre nuoviper la produzione di accumulatori, nell'ambito delle iniziative volte a raggiungere gli obiettivi climatici: lo ha annunciato il commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius. L'sarà il secondo mercato europeo. Il numero delleimmesse sul mercato comunitario, così come la loro importanza, potranno solo crescere nei prossimi anni ha detto Sinkevicius -. La loro ecosostenibilità non dovrebbe essere trascurata ha aggiunto il commissario. Secondo le previsioni di Bruxelles, l'diventerà il secondo mercato al ...

