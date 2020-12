Atalanta-Midtjylland, parziale 0-1 Rete di Scholz - Segui la diretta (Di martedì 1 dicembre 2020) Champions League, martedì 1° dicembre alle 21 la sfida con i danesi al Gewiss Stadium. Formazioni ufficiali e risultato in diretta. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 dicembre 2020) Champions League, martedì 1° dicembre alle 21 la sfida con i danesi al Gewiss Stadium. Formazioni ufficiali e risultato in

AS_Colombia : ?? [68'] Cambio en Atalanta: Se retira Luis Muriel e ingresa Amad Diallo ???? ?? Atalanta 0-1 Midtjylland ?? #UCL ?? Atl… - infoitsport : Atalanta-Midtjylland, preview tattica. Tutto facile stasera? No, e ce lo insegna il Liverpool. Analisi con campetti - infoitsport : Diretta Atalanta-Midtjylland ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - martina_lo_re : #Diretta Atalanta-Midtjylland ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - Corriere dello… - orsininews_ : Champions League, Atalanta - Midtjylland 0-1, Borussia M. - Inter 1-1, pareggia il Borussia : In diretta!… -