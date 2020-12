Arpaise | inaugurato il primo ‘Covid Residence’ | ospiterà pazienti asintomatici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Aperto nel Sannio il“Covid Residence” per persone positive al Covid-19 ma asintomatiche. È stata consegnata questa mattina ad, in maniera simbolica, la struttura che avrà la possibilità di ospitare dieci persone positive al coronavirus, con possibilità di arrivare a quindici, che pur non presentando sintomi hanno comunque bisogno di un sostegno e di assistenza non potendo vivere dignitosamente ed adeguatamente la propria quarantena senza contagiare i congiunti o persone estranee. La struttura, di proprietà dell’Asl che sorge accanto al Municipio di, è stata attrezzata per consentire ai contagiati di trascorrere nel miglior modo possibile ed in sicurezza la propria condizione. Ad inaugurare simbolicamente il “Covid Residence” sono stati il sindaco del ...