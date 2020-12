VIDEO | Covid, Federfarma Roma: “Test in farmacia sicuri, limitano gli spostamenti di eventuali positivi” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Sono partiti i tamponi rapidi nelle farmacie, grazie all’accordo tra la Regione Lazio e Federfarma Roma. Un modo sicuro, rapido e vicino casa per sapere se si e’ venuti in contatto con il virus. Ma per capire come ci si prenota, se sono sicuri e cosa bisogna fare in caso di positività l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il dottor Umberto Paolucci titolare della Farmacia Luisa Marchetti e Delegato Sicurezza di Federfarma Roma. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Sono partiti i tamponi rapidi nelle farmacie, grazie all’accordo tra la Regione Lazio e Federfarma Roma. Un modo sicuro, rapido e vicino casa per sapere se si e’ venuti in contatto con il virus. Ma per capire come ci si prenota, se sono sicuri e cosa bisogna fare in caso di positività l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il dottor Umberto Paolucci titolare della Farmacia Luisa Marchetti e Delegato Sicurezza di Federfarma Roma.

