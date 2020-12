Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 16:30 (Di lunedì 30 novembre 2020) Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2020 ORE 16:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN ESTERNA TRA A24 Roma-TERAMO E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. PROBLEMI ANCHE SULLA PONTINA, SMEPRE PER INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO VERSO TERNI. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E’ STATA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 16:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN ESTERNA TRA A24-TERAMO E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. PROBLEMI ANCHE SULLA PONTINA, SMEPRE PER INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO VERSO TERNI. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E’ STATA ...

