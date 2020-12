Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA FLAMINIA PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA LUNGHE CODE ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA SI STA IN CODA A SACROFANO TRA PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA FABRIZIO QUATTROCCHI NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ...