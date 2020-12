Ultimi sondaggi Ipsos | torna a crescere la Lega | giù Pd e M5S

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo dieci mesi di calo costante, lanei consensi. A rilevarlo sono gliper il Corriere della Sera. Rispetto alla rilevazione di fine ottobre, il Carroccio guadagna un punto e si porta al 24,5%. Flette leggermente al 20,6% il Pd mentre Fratelli d’Italia perde terreno per il secondo mese successivo e scivola al 15,5%. Il M5S, prima a pari merito con il partito guidato da Meloni, cala di quasi un punto e scende al 15%. Piccolo passo in avanti per Forza Italia che stampa un netto 8%. Nelle retrovie, Azione rimane stabile al 3%, Italia Viva è di un soffio sotto la soglia di sbarramento mentre Sinistra Italiana precede entrambe le forze di centro con il suo 3,2%. Chiude +Europa con l’1,9%. La quota di astenuti e indecisi cresce al 41%. Segui ...