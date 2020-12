Terribile schianto con la sua Harley | la chef muore sul colpo Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) È una notala vittima dell’incidente avvenuto alle porte di Roma. La donna è rimasta uccisa a seguito di uno scontro frontale avvenuto su via Nomentana, all’altezza del civico 151, nel territorio del comune di Mentana, al confine con il comune di Monterotondo. La donna viaggiava in direzione proprio di Monterotondo a bordo della suaDavidson quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, condotta da un 58enne di Mentana.l’impatto che ha distrutto i mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Monterotondo. Una corsa disperata per salvarle la vita, ma che alla fine è stata vana.La donna è infatti morta poco dopo il ricovero. Le ferite riportate nellosono state fatali, mentre è ...