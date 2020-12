Svolta nel calcio: Frappart prima arbitro donna in Champions, Gama prima vicepresidente calciatori (Di lunedì 30 novembre 2020) Un altro muro che cade nel mondo del calcio: la francese Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara è stata designata per la partita tra Juve e Dinamo Kievo in programma a Torino mercoledì sera. La Frappart ha già stabilito altri ‘record’: prima donna ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League. Intanto Sara Gama diventa la prima donna vicepresidente dell’Associazione Italiana calciatori. La 31enne capitana della Juventus e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Un altro muro che cade nel mondo del: la francese Stephaniesarà ladi una partita diLeague maschile. La 37enne direttrice di gara è stata designata per la partita tra Juve e Dinamo Kievo in programma a Torino mercoledì sera. Laha già stabilito altri ‘record’:ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League. Intanto Saradiventa ladell’Associazione Italiana. La 31enne capitana della Juventus e ...

