Sneaker | tutte le collaborazioni più cool di stagione

(Di lunedì 30 novembre 2020) Le sneakers, in particolare da qualche anno a questa parte, si sono definitivamente emancipate dal semplice «status» di calzature sportive: complice, l’ascesa nel firmamento luxury dello sportswear in generale, che nell’ultimo decennio si è conquistato un posto di riguardo nelle passerelle e nelle capsule collection dei grandi brand. Certo, i capi e gli accessori sportivi reinterpretati dai brand di alta gamma sono innumerevoli, dalle più comode tracksuit alle T-shirt basic con logo singolo o all over. Ma a essere diventate un vero e proprio oggetto di culto sono, senza dubbio, le sneakers.