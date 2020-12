Roma | Miozzo | “Basta calca a via del Corso | serve il numero chiuso”

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Perché se in via del Corso a Roma o nelle strade dello shopping di altre città, ci sono troppe persone, non si interviene e non si impone il numero chiuso? Il mancato rispetto delle regole mi preoccupa“. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in un’intervista a Il Messaggero.