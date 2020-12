Ok Aula esproprio plesso via Tedeschi | diventerà caserma Forze Ordine

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che da’ il via libera all’delle aree utilizzate per la realizzazione del comscolastico di via Achille, nel quartiere di Pietralata. “Dopo 38 anni e un lungo contenzioso, oggi finalmente inGiulio Cesare abbiamo approvato la delibera che autorizza l’acquisizione delle aree di proprieta’ della Corrida Srl occupate illegittimamente da Roma Capitale e impiegate per la realizzazione di una scuola media e di due scuole elementari e riconosce il debito fuori bilancio relativo alla somma da corrispondere a titolo di indennizzo al legittimo proprietario”, ha spiegato il presidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale, Carlo Maria Chiossi (M5S). Una delle scuole in questione, ha sottolineato il presidente, “rientra nel progetto ‘Patti ...