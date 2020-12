Morte Maradona, il Como omaggia Diego con ‘O Sole mio al Sinigaglia (Di lunedì 30 novembre 2020) A cinque giorni dalla scomparsa di Diego Maradona, non finiscono gli omaggi al dieci argentino. Infatti il Como, nella gara di questa sera contro il Piacenza, farà risuonare allo stadio “Sinigaglia” la canzone napoletana ‘O Sole mio in ricordo appunto del Pibe de Oro. Questa la nota del club: “‘O Sole mio’ a Como. Nel 1987 il Como omaggiò Diego Armando Maradona e il suo SSC Napoli, che di lì a poco avrebbe vinto lo scudetto, con la famosa canzone prima del fischio d’inizio. Oggi, in ricordo di Diego, prima della partita contro il Piacenza, dagli altoparlanti del Sinigaglia suonerà ancora quella canzone.” Foto: facebook ufficiale Como L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) A cinque giorni dalla scomparsa di, non finiscono gli omaggi al dieci argentino. Infatti il, nella gara di questa sera contro il Piacenza, farà risuonare allo stadio “” la canzone napoletana ‘Omio in ricordo appunto del Pibe de Oro. Questa la nota del club: “‘Omio’ a. Nel 1987 ilomaggiòArmandoe il suo SSC Napoli, che di lì a poco avrebbe vinto lo scudetto, con la famosa canzone prima del fischio d’inizio. Oggi, in ricordo di, prima della partita contro il Piacenza, dagli altoparlanti delsuonerà ancora quella canzone.” Foto: facebook ufficialeL'articolo proviene da Alfredo ...

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - Corriere : «Maradona cadde e picchiò la testa 7 giorni prima di morire: nessuno lo portò in ospedale» - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - illicitgilmore : RT @zerowidee: sinceramente sconvolta che signorini debba dedicare venti minuti di puntata per comunicare ai vip della morte di maradona qu… - amante_di_trash : RT @nontrovounnickf: Alfonso ha detto che dirà della morte di Maradona SCUSATE MA SOLO SECONDO ME DOVREBBE INFORMARLI ANCHE SU QUELLA DI G… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona HTTP/1.1 Server Too Busy