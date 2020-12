Monza | ucciso a coltellate sotto casa | fermati dai carabinieri un 14enne e un 15enne

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ihanno fermato questa mattina all’alba une unindiziati dalla procura della Repubblica come presunti autori responsabili dell’uccisione di Cristian Sebastiano, avvenuta ieri mattina a. Sono proseguite senza sosta, per tutta la notte, le indagini volte a dare un nome ed un volto ai responsabili dell’efferato omicidio nel quartiere San td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Avrebbero ucciso il loro pusher per punirlo di averli trascinati nella tossicodipendenza. Un ragazzo di 14 anni e un 15enne sono stati fermati dai ...Monza – Si è conclusa stamattina la caccia all’uomo che ieri pomeriggio ha ucciso un 42enne a coltellate per strada, nel centro di Monza, scatenando il panico tra i passanti. In realtà si tratta di ...