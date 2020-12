Live Non è la D’Urso, l’incontro tra Guenda Goria e Telemaco | Video (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex concorrente del GF Vip si confronta con l’imprenditore nel salotto di Barbara D’Urso Confronto a Live non è la D’Urso tra i due ex Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. Così i due ex – dopo il Grande Fratello Vip – si ritrovano nell’ascensore di Live Non è la D’Urso per un confronto vis-à-vis. Lui prende la parola e le dice: “Ho fatto 3000 km a nuoto. Come stai? Avevo voglia di abbracciarti, mi dicono che non posso abbracciarti nemmeno” e poi aggiunge: “ti ringrazio perché hai parlato di me in termini molto affettuosi, ma hai fatto cose inaffettuose per un attimo ho pensato di mandarti un ninja per darti le toc toc sul culetto”. Poi l’uomo spiega che avrebbe potuto comportarsi come Cristina nei confronti del suo Francesco Oppini, prendendo spunto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex concorrente del GF Vip si confronta con l’imprenditore nel salotto di BarbaraConfronto anon è latra i due exDell’Aquila. Così i due ex – dopo il Grande Fratello Vip – si ritrovano nell’ascensore diNon è laper un confronto vis-à-vis. Lui prende la parola e le dice: “Ho fatto 3000 km a nuoto. Come stai? Avevo voglia di abbracciarti, mi dicono che non posso abbracciarti nemmeno” e poi aggiunge: “ti ringrazio perché hai parlato di me in termini molto affettuosi, ma hai fatto cose inaffettuose per un attimo ho pensato di mandarti un ninja per darti le toc toc sul culetto”. Poi l’uomo spiega che avrebbe potuto comportarsi come Cristina nei confronti del suo Francesco Oppini, prendendo spunto ...

