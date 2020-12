La classifica dei virologi più coerenti secondo lo studio di Reputation Science (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, la classifica dei virologi secondo Reputation Science Reputation Science, società italiana che analizza dati usando modelli matematici per fornire e implementare strategie di comunicazione, ha stilato la “classifica” dei virologi italiani che negli ultimi dieci mesi si sono espressi sulle misure anti-Covid adottate dal governo e in generale sulla pandemia. La società si è basata su due indicatori: l’indice di allerta, e cioè l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. Stando ai due indicatori, il virologo Fabrizio Pregliasco è risultato il più coerente e anche il più cauto nel ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, ladei, società italiana che analizza dati usando modelli matematici per fornire e implementare strategie di comunicazione, ha stilato la “” deiitaliani che negli ultimi dieci mesi si sono espressi sulle misure anti-Covid adottate dal governo e in generale sulla pandemia. La società si è basata su due indicatori: l’indice di allerta, e cioè l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. Stando ai due indicatori, il virologo Fabrizio Pregliasco è risultato il più coerente e anche il più cauto nel ...

I risultati odierni di Champions League fanno felici la Juventus (che batte 3-0 la Dynamo) e la Lazio (pareggio in trasferta a Dortmund).

Trivellato Racing punta il rush finale del Tricolore GT a Vallelunga

Il team Trivellato Racing è pronto per l'ultimo e decisivo appuntamento del Campionato Italiano GT Sprint del 4-6 dicembre all'Autodromo di Vallelunga. Alla prima stagione in pista, sancita dalla part ...

