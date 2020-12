In arrivo freddo polare e pioggia su tutta Italia (Di lunedì 30 novembre 2020) AGi - La settimana appena iniziata avrà caratteristiche tipicamente invernali. L'arrivo del freddo e di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che dopo un lunedì abbastanza tranquillo, da martedì dal Nord Europa un nucleo freddo di origini polari si addosserà sulle Alpi e quindi si tufferà nel Mediterraneo nella giornata di mercoledì. Prime piogge interesseranno le regioni tirreniche martedì mentre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari. Mercoledì, l'ingresso del vortice sull'Italia attiverà al Centro-Sud venti meridionali e al Nord venti di Bora e Grecale. La perturbazione generata dal vortice darà vita a un'intensa fase di maltempo. Al Nord la neve potrà scendere fino in pianura sul basso Piemonte, sull'Emilia, sul Veneto (qui solo per qualche ora), ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGi - La settimana appena iniziata avrà caratteristiche tipicamente invernali. L'dele di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che dopo un lunedì abbastanza tranquillo, da martedì dal Nord Europa un nucleodi origini polari si addosserà sulle Alpi e quindi si tufferà nel Mediterraneo nella giornata di mercoledì. Prime piogge interesseranno le regioni tirreniche martedì mentre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari. Mercoledì, l'ingresso del vortice sull'attiverà al Centro-Sud venti meridionali e al Nord venti di Bora e Grecale. La perturbazione generata dal vortice darà vita a un'intensa fase di maltempo. Al Nord la neve potrà scendere fino in pianura sul basso Piemonte, sull'Emilia, sul Veneto (qui solo per qualche ora), ...

