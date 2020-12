Guendalina Tavassi e i video hard, il marito: ‘Mi è crollato il mondo addosso’ (Di lunedì 30 novembre 2020) La vicenda di Guendalina Tavassi, vittima di revenge porn, ha investito non solo la ex gieffina ma anche tutta la sua famiglia. In particolare il marito Umberto D’Aponte, destinatario originario dei video intimi finiti poi nelle mani di tanti sconosciuti, spiega di vivere molto male questa situazione. Ospite di Live non è la d’Urso l’uomo nella puntata del 29 novembre afferma: “Sto male, arrabbiato, per tutto quello che io e la mia famiglia stiamo subendo. Guenda è più forte di me ma io sto proprio male, non sono abituato a social, tv, ma la cosa che mi fa più rabbia è che in un momento come questo in cui non solo hanno distrutto la vita della mia famiglia, ci sono persone che lucrano su questa situazione, che parlano male. Non capisco come fanno. Una violenza psicologica assurda quella che ci stanno facendo”. La ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 30 novembre 2020) La vicenda di, vittima di revenge porn, ha investito non solo la ex gieffina ma anche tutta la sua famiglia. In particolare ilUmberto D’Aponte, destinatario originario deiintimi finiti poi nelle mani di tanti sconosciuti, spiega di vivere molto male questa situazione. Ospite di Live non è la d’Urso l’uomo nella puntata del 29 novembre afferma: “Sto male, arrabbiato, per tutto quello che io e la mia famiglia stiamo subendo. Guenda è più forte di me ma io sto proprio male, non sono abituato a social, tv, ma la cosa che mi fa più rabbia è che in un momento come questo in cui non solo hanno distrutto la vita della mia famiglia, ci sono persone che lucrano su questa situazione, che parlano male. Non capisco come fanno. Una violenza psicologica assurda quella che ci stanno facendo”. La ...

maxxo55 : @ilgiornale A parte che non me ne può stracatafottere di meno, anche perché mi sfugge chi sia tal Guendalina Tavass… - Vanity08335628 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - Vanity08335628 : RT @Itslauraval: Questa è una parte delle stories Instagram di Guendalina Tavassi,per quanto possa piacere o non una persona,credo e penso,… - Vanity08335628 : RT @sidecults: hanno hackerato l’icloud di guendalina tavassi e non ho ancora visto mezzo uomo preoccuparsi della questione, ma solo maiali… - Pliniomedi : @ilgiornale Ma soprattutto: chi è Guendalina Tavassi?!?!? ?????? -

