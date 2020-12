Ginseng | che cos’è | proprietà ed effetti

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 novembre 2020) Cheile a cosa serve Il(Panax) è una pianta erbacea perenne che appartiene alla famiglia delle Araliaceae. Le piante dihanno rami eretti che possono raggiungere i sessanta centimetri di lunghezza, foglie palmato-lobate formate da cinque foglioline e fiori bianchi riuniti in ombrelle da cui si sviluppano bacche rosse che contengono i semi. Si tratta di una specie che cresce spontaneamente in diverse zone montane montane della Siberia orientale, della Corea, del Nepal ma in natura è ormai molto rara e oggi gli esemplari da utilizzare per la commercializzazione delle radici provengono quasi esclusivamente da colture. La radice del, che rappresenta la droga della pianta, è tuberizzata, carnosa, lunga circa venti centimetri e presenta spesso ...